スリーピースバンド・サバシスターが、4月に番組放送開始から20周年を迎える日本テレビ報道局のニュース番組『Oha!4 NEWS LIVE』（月〜金 あさ4時30分から）の新テーマソングを担当します。■「みんなに元気になってほしい」この日のオープニングでは楽曲『朝がきて』をお披露目。ボーカル・ギターを担当するなちさんが作詞・作曲し、朝にぴったりな“ラブソング”となっています。楽曲についてサバシスターは、「この曲から、日テ