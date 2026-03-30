2023年に上演され大好評を博した舞台『キングダム』のその後を描く、『キングダムII -継承-』が8月より東京、大阪、福岡で上演されることが発表された。主人公・信をWキャストで三浦宏規と高野洸、王騎を山口祐一郎がそれぞれ初演に続いて演じる。【写真】“王騎”山口祐一郎×“信”三浦宏規＆高野洸がド迫力！舞台『キングダムII -継承-』ティザービジュアル連載20周年を迎え累計発行部数1億2000万部を突破した、動乱の中国
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