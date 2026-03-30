◆米大リーグアストロズ―エンゼルス（２９日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）西武からポスティングシステムでアストロズ入りした今井達也投手（２７）が、本拠のエンゼルス戦に先発してメジャーデビュー。３回に３安打２四球で４点を失って２回２／３でマウンドを降りた。先頭のネトには３―１から四球を与えたが、トラウトを直球で攻め３球見逃しで三振。２ストライク後の１球はトラウトがＡＢＳでチャレンジ