サバシスターが日本テレビ報道局のニュース番組『Oha!4 NEWS LIVE』の番組テーマソングとして「朝がきて」を書き下ろし、4月1日に配信リリースすることがわかった。20周年を迎えた同番組のテーマソングは、これまでHYやケツメイシ、高橋優など名だたるアーティストが担当している。20周年という番組の節目のタイミングで、先日メジャーデビュー2周年を迎えたばかりのサバシスターが新たなテーマソングを担当することとなる。歌詞に