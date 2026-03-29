スポーツカーには、バイクと同じように“操る”楽しさがあります。中でもオープンカーは、風を切る爽快感と、路面をダイレクトに感じる一体感が魅力です。マツダ・ロードスターは、1989年の登場以来、その“走る歓び”を純粋なかたちで体現し続けてきました。今回はSho_taroさんのご協力のもと、今なお高い人気を誇る初代モデル（NA型）のプラモデルキットをご紹介します。 マツダのスポ