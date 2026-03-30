◇サッカー国際親善試合日本1ー0スコットランド（2026年3月28日グラスゴー）最後方からもたらす安心感は、やはり絶大だ。約5カ月ぶりに代表復帰したGK鈴木彩が好守を連発。最大の見せ場は前半8分だった。自陣左サイドからクロスを許し、至近距離でMFマクトミネーに打たれたシュートを驚異的な反応でストップ。左手ではじいたボールは左ポストに跳ね返り、窮地を脱した。「本能的な反応。あそこで失点しなかったことが非常