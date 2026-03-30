◇サッカー国際親善試合日本1ー0スコットランド（2026年3月28日グラスゴー）途中出場の日本代表主軸2人がチームの勢いを加速させた。後半開始からシャドーの位置で出場した三笘はシュートやパスなどで違いを見せ「（中村）敬斗が入ってから（ポジションを）入れ替わったりして、いろんなオプションを出せた」と手応え。後半33分から出場した鎌田は「僕はあまり前線にいかず、バランスを取りながらやっていた。チームのメ