◇サッカー国際親善試合日本1ー0スコットランド（2026年3月28日グラスゴー）日本代表FW後藤は初先発で、ポストプレーなど存在感を発揮した。1トップに入り、代表3試合目で自身最長となる後半18分までプレー。後半4分には三笘のスルーパスに抜け出して左足を振ったが、シュートは相手GKの正面。不発に終わったが、攻撃の起点をつくるなど「プレー自体は悪くなかった」と振り返り、次戦へ「ゴールでもアシストでも取れたら