◇サッカー国際親善試合日本1ー0スコットランド（2026年3月28日グラスゴー）ほろ苦い森保ジャパン初スタメンとなった。日本代表MF佐野航はシャドーの位置で積極的なプレスを仕掛け、シュートも3本放ったが「全然、良くなかった。満足できない」と目に見える結果を残せず猛省。実兄・海舟との共演はならず、前半45分間のみで交代した。途中出場で決勝点を決めたMF伊東らと比較し「そこは分かりやすい差。決め切るところは