◇サッカー国際親善試合日本1ー0スコットランド（2026年3月28日グラスゴー）日本代表FW前田は森保監督から人生初のゲームキャプテンの大役を託された。5季目を戦うスコットランドで腕章を巻いて先頭で入場。事前にケガで不在の遠藤に助言を求めたという。山梨学院時代には1年間の部活動参加禁止処分を受けたこともあった。「サッカー人生をここまで送ってきて、この姿を見られることを誰もが想像していなかった。支えて