昨年12月に死去した尾崎将司さんが主宰していた「ジャンボ尾崎ゴルフアカデミー」が31日で閉校されることが28日に発表された。運営する株式会社ジャンガーの宮下修氏がYouTubeで「ジャンボさんなくしてジュニアたちを抱えて責任を持って指導するのは厳しい」と説明した。17年に開校した同アカデミーは千葉県内の「ジャンボ邸」を拠点にジュニアを育成。昨季国内ツアー年間女王の佐久間朱莉、米女子ツアーで活躍する西郷真央ら
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 小5男児が不明「考えにくい」
- 2. 愛菜と福は対照的 在校生が証言
- 3. ヒカキン「超意味深」投稿
- 4. 喘ぐような声 倒れている母発見
- 5. 上坂すみれ アイアンマン王座に
- 6. 高市首相、取材対応は少なく 歴代と比べ、Xでは連日発信
- 7. ポケセン刺殺 男の卒アル写真
- 8. 芸名で航空機発券巡り批判殺到
- 9. 和田アキ子の「子分」欠席に騒然
- 10. 10代が「砲弾」を拾い、交番へ
- 1. ポケセン刺殺 男の卒アル写真
- 2. 10代が「砲弾」を拾い、交番へ
- 3. 名古屋のネカフェに赤ちゃん遺体
- 4. 特急「かいじ」走行中にドア開く
- 5. 特急「ひだ」運転士が走行中に約23秒間居眠り 制限速度16キロ超え名古屋駅に進入 JR東海
- 6. 水戸の死亡ひき逃げ 26歳男逮捕
- 7. ネカフェに遺体 死後数日経過か
- 8. 「ガソリン使わすな」危機的状況
- 9. 「クマと共存は無理」記者に反論
- 10. オタ活できず イラン攻撃に抗議
- 1. 小5男児が不明「考えにくい」
- 2. 喘ぐような声 倒れている母発見
- 3. 高市首相、取材対応は少なく 歴代と比べ、Xでは連日発信
- 4. 夫が死去 隠していた秘密に涙
- 5. 雅子さまの「失われた26年」
- 6. ホルムズ海峡通らない初の原油
- 7. 開園から3年 乗り物なしでも人気
- 8. ガソリン巡り「国民の覚悟」発言
- 9. 診療中に蹂躙「わいせつ歯科医」
- 10. 紙の電話帳「タウンページ」終了
- 1. 地上侵攻すれば「米兵燃やす」
- 2. 平均年収1000万円 韓国民喜べず?
- 3. 日本人が二度見する韓女優の名前
- 4. 香港で両替急増 日常茶飯事に
- 5. 台湾ケーブル切断 中国人に賠償
- 6. 「王はいらない」全米で抗議デモ
- 7. イギリス料理「もう不味くない」
- 8. イラン 船20隻に海峡通行を許可
- 9. 米との戦闘 イラン死者2千人超に
- 10. 若者殺害に関与? 尼前首相を逮捕
- 1. ほっかほっか亭「大盛」安くなる
- 2. 実家暮らし 34歳女性の貯金額
- 3. 元CAが語る 皇族の利用後の機内
- 4. とんでもない置き土産→顔面蒼白
- 5. 150億円WBC独占に「完全勝利」
- 6. ホンダF1復帰 今季初めての完走
- 7. ETC挿しっぱなし 盗難補償ゼロ
- 8. 備蓄放出も 近づく原油リミット
- 9. 貯金できない人 風呂場でわかる
- 10. 「モス嫌い」を徹底分析→大成功
- 1. 米で広まる「小型太陽光パネル」
- 2. 今すぐオフにすべきLINEのID設定
- 3. スマホ固定も 吸盤スマホパッド
- 4. ひろゆきら 国産SNS立ち上げた訳
- 5. カメラマニアが楽しめる1台
- 6. かわいいは“もらえる”？ 推しがグッズを持っていると、より輝いて見える理由
- 7. あの「一太郎」の文章校正エンジンを使ってChrome上のテキスト入力を正しく校正できる「JUSTチェッカー」を使ってみた、XやGmailなど色んなサイトで使用可能
- 8. auショップとau取扱店舗でも販売開始！auのギーグ向けFirefox OSスマホ「Fx0 LGL25」のパッケージを開封して内容を確認【レポート】
- 9. 国内最速LTEサービス「EMOBILE LTE」が月額3880円で3月15日からスタート
- 10. クレカマニアが超有能クレカ「三井住友カードゴールド（NL）」を私がメインカードにしない3つの理由を解説
- 11. 海外向けアニメ配信サービス「Crunchyroll」が利用者の視聴履歴を漏洩したとして提訴される
- 12. 100gの肉が10分で。夕食の準備をスムーズにする｢解凍の新習慣｣
- 13. 『タモリ倶楽部』で有名な日本ブレイク工業が倒産!?「本当にブレイクしたのか」との声
- 14. iPhoneでアプリが多すぎて見つからない！そんなときは「Spotlight検索」が便利：iPhone Tips
- 15. ソースネクストが「ポケトーク」に「ハンズフリー翻訳機能」追加！新製品「タブレットmimi」や「AutoMemo」を12月4日に発売【レポート】
- 16. ハンドメイドオーディオメーカーMHaudioが作るハイブリッド真空管アンプ「MHaudio UA-1」
- 17. 日曜３SMBCコンサルティング、総合研修サービス「みんなの研修」を始動 / ジャングリア沖縄、「YAMBARU TORNADO」開業日が2026年4月29日に決定【まとめ記事】
- 18. 海外大手メディアが「LOVOT」をCESの最優秀ロボットに選出
- 19. 1990年11月21日、グラフィック性能が大きく進化した「スーパーファミコン」が発売されました：今日は何の日？
- 20. 雪国に移住した一家を襲う“白い怪異” 内藤瑛亮監督の侵蝕ホラー『氷血』特報映像 「白い女を見たんだ」［ホラー通信］
- 1. 上坂すみれ アイアンマン王座に
- 2. ルール改正 競技レベル低下危惧
- 3. 日本vs英代表 チケットが完売
- 4. 炎上の大谷グッズ 大幅値下げに
- 5. 中田翔氏「大切なお知らせ」予告
- 6. YOSHIKI 13万人を前に国歌演奏
- 7. F1日本GP 19歳アントネッリ優勝
- 8. FIFA「最新ランク」を発表
- 9. 巨人が特別ユニ 賛否両論の反響
- 10. 大不振で緊急交代? 角田に注目も
- 11. メイウェザー 再戦前に衝撃発言
- 12. ベルギーに５失点大敗「何もかもうまくいかなかっただけだ」。いくつかの敗因を挙げたアメリカ指揮官は「このような結果は今、起きた方がいい」と動じず
- 13. 宗隆 2戦連発の裏で放出説浮上
- 14. ヤ軍ジャッジの驚愕パワーに驚き
- 15. 岡本和真 MLB初本塁打ソロ
- 16. 「韓国に挫折感！ 日本、また日本、さらに日本...」ブンデス１部クラブに日本人が完全移籍。近年の傾向に韓メディアが見解
- 17. 球界タブー「やってる選手多い」
- 18. 村上 3戦連発で敵地騒然の一撃
- 19. 女子ゴルフV 賞金以外の豪華副賞
- 20. 森安J W杯出場国に大収穫の勝利
- 1. 愛菜と福は対照的 在校生が証言
- 2. ヒカキン「超意味深」投稿
- 3. 芸名で航空機発券巡り批判殺到
- 4. 和田アキ子の「子分」欠席に騒然
- 5. 篠田麻里子が再婚 お相手はCEO
- 6. 天竺川原 3月末で吉本興業を退社
- 7. 西野 映画「プペル」苦戦に本音
- 8. 有吉 公園で斉藤慎二を発見も
- 9. 希空「クリーム大量残し」が物議
- 10. 田原総一朗氏「無言」に心配の声
- 1. 3COINSのメガネケースが便利
- 2. オシャレな人がやらないこと3選
- 3. 男女問わずに褒められる香り
- 4. 友達と絶交 オトナな切り返し方
- 5. 「港区女子」の格差を描く漫画
- 6. 女子の憧れ バッグチャーム2点
- 7. 12人出産は異常? 当事者が語る
- 8. 40・50代の「新鮮ウルフヘア」
- 9. 「サブスク整形」の恐ろしい罠
- 10. 合わせやすさ抜群 黒ボトムス
- 11. スタイルUPの必須アイテム「ショートブーツ」と「のようなもの」48選
- 12. Quaro 春スイーツの体験が登場
- 13. 【12星座夫婦のかたち】水瓶座妻×天秤座夫は価値観ぴったり、楽しく自由な夫婦生活！
- 14. 【ルック】ソニア リキエル2019プレスプリングコレクション
- 15. 見逃さないで「このサイン」人気占い師が教える「運が良くなるとき」に起こること
- 16. まとめ髪の前髪アレンジで大人可愛い女性になろう♡
- 17. 《NEW》大量の服もすっきり収まる♡【3COINS】シンプルデザインが嬉しい「収納ボックス」
- 18. デジャヴュフィルム眉カラー新色♡暗髪に映えるスモーキーブラウン登場
- 19. 【ダンスメイク動画】目力のあるアイラインの引き方のコツ！練習にお使いください！
- 20. 元保育士 園児の行動に驚き