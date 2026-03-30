昨年12月に死去した尾崎将司さんが主宰していた「ジャンボ尾崎ゴルフアカデミー」が31日で閉校されることが28日に発表された。運営する株式会社ジャンガーの宮下修氏がYouTubeで「ジャンボさんなくしてジュニアたちを抱えて責任を持って指導するのは厳しい」と説明した。17年に開校した同アカデミーは千葉県内の「ジャンボ邸」を拠点にジュニアを育成。昨季国内ツアー年間女王の佐久間朱莉、米女子ツアーで活躍する西郷真央ら