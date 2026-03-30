ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）は２９日（日本時間３０日）に本拠地トロントでのアスレチックス戦に「５番・三塁」で先発出場し、４回にメジャー初アーチとなるソロ本塁打を放った。待望のメジャー初アーチが飛び出したのは、３―０の４回先頭だった。右腕モラレスの１ボールからの２球目、真ん中低めの９６・４マイル（約１５５キロ）のフォーシームを引きつけて逆方向へ。角度２５度、打球速度１１０マイル（約１７