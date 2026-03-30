◇サッカー国際親善試合スコットランド0ー1日本（2026年3月28日グラスゴー）ホームで敗戦も、スコットランド代表のクラーク監督は7大会ぶりのW杯出場に向け「いいテストだった」と語った。前半8分にMFマクトミネーが痛恨の逸機。選手を入れ替えた終盤に失点し「0―0で終わるかと思ったが、我々はミスをした。攻め急いで捕まり、ゴールを許した」と指摘した。英紙ガーディアンは「日本はより洗練されたチームだった。夏に