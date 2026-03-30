メタルダンスユニット・ＢＡＢＹＭＥＴＡＬが２９日、東京・有明の東京ガーデンシアターで「ＴＯＫＹＯＦＭ開局５５周年記念ＢＡＢＹＭＥＴＡＬのメタラジ！ＦＥＳ」を開催した。「ＢＡＢＹＭＥＴＡＬのメタラジ！ＦＥＳ」には、４人組ユニット・新しい学校のリーダーズ、マキシマムザホルモンも出演。２組の熱いパフォーマンスの連続に集まった７５００人のファンのテンションも最高潮に達し、大トリでＢＡＢＹＭＥＴ