気象台は、午前4時15分に、なだれ注意報を中頓別町、枝幸町、幌延町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・中頓別町、枝幸町、幌延町に発表（雪崩注意報） 30日04:15時点宗谷地方では、30日昼前まで濃霧による視程障害に、30日までなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■中頓別町□なだれ注意報【発表】30日にかけて注意■枝幸町□なだれ注意報【発表】30日にかけて注意■幌