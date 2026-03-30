元宝塚歌劇団・星組の娘役スター・有沙瞳（３２）が２９日、演歌・歌謡歌手デビューすることが、分かった。６月３日に「さよならは黄昏に」でＣＤデビューする。宝塚歌劇団に入団から１２年在団し、退団後は舞台・ミュージカル俳優として活躍した有沙は今後、歌手との二刀流で活躍の場を広める。「幼い頃に憧れていた、演歌、歌謡歌手としてデビューさせて頂けることを大変うれしく思っております」と喜んだ。デビュー曲の「