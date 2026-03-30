【モデルプレス＝2026/03/30】SixTONESが3月29日、横浜アリーナにて「MILESixTONES」を開催。今秋、グループ初となるスタジアムツアーを開催することを発表した。＜ライブレポートVol.2＞【写真】SixTONES、“上空8ｍ”ゴンドラでド派手に登場◆SixTONES、初スタジアムツアー決定MCでは、モニターに映し出された映像とともに、グループ初となるスタジアムライブの決定がサプライズ発表された。この日一番の歓喜に包まれた会場には