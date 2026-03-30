【モデルプレス＝2026/03/30】SUPER EIGHTが出演する森永製菓「チョコモナカジャンボ」の新TVCM「ジャンボファクトリー」篇が、3月30日より公開。あわせて、メイキング映像も解禁された。【写真】SUPER EIGHT、“全身バニラ色”スーツ姿「品の良さが出てしまった」◆SUPER EIGHT、ミニマムサイズで美味しさアピールモナカでできた工場「チョコモナカジャンボファクトリー」を背景に商品を手にしながら、おなじみのフレーズ「森永、