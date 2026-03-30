◆米大リーグブルージェイズーアスレチックス（２９日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２９日（日本時間３０日）、アスレチックス戦に「５番・三塁」でスタメン出場した。２打席目にメジャー１号を放って迎えた３打席目は５回１死満塁で二ゴロ併殺打に倒れた。３戦目で初めて５番で起用され、まずは１点リードの２回先頭で打席へ。相手マウンド右腕モラレスの外角へのスイ