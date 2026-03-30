ブルワーズ戦の2回、3号ソロを放つホワイトソックス・村上。日本勢初のメジャーデビューから3試合連続本塁打となった＝ミルウォーキー（共同）【ミルウォーキー共同】米大リーグは29日、各地で行われ、ホワイトソックスの村上はミルウォーキーでのブルワーズ戦に「2番・一塁」で出場し、二回に日本勢初となるメジャーデビューから3試合連続本塁打となる3号ソロを放った。ブルージェイズの岡本はアスレチックス戦に「5番・三塁