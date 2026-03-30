■MLBブルワーズーホワイトソックス（日本時間30日、アメリカンファミリーフィールド）ホワイトソックスの村上宗隆（26）が敵地でのブルワーズ戦で“2番・一塁”でスタメン出場、2回の第2打席に開幕から3試合連続となる3号を放った。日米通算249号となり、節目の250号まであと1本に迫った。29日の開幕2戦目では4回の第2打席で2試合連続となる2号、メジャーデビューから2戦連発は2006年の城島健司（マリナーズ）以来、日本選手2人