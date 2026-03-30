■MLBブルージェイズ ー アスレチックス（日本時間30日、ロジャース・センター）ブルージェイズの岡本和真（29）が本拠地で行われたアスレチックス戦に“5番・三塁”で出場し、4回の第2打席、メジャー3戦目で初アーチを放った。開幕から2試合連続安打を放った岡本、「毎日ね、出来ることをやろうと思っている」と謙虚な気持ちを口にしていた。この日は“5番”でスタメン出場した。アスレチックスの先発はL.モラレス（23）、2回の