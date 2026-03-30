３月31日にイングランド代表と戦う日本代表が29日、グラスゴーからロンドンへ移動。当地近郊でトレーニングを実施した。体調不良で合流が遅れ、スコットランドでのトレーニングを欠席していた19歳のMF佐藤龍之介がついに合流。取集メンバー27人がようやく揃った。 28日のスコットランド戦に１−０で勝利した日本は、英国勢２連勝を目指し、強豪イングランドに挑む。取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／