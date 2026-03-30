【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SUPER EIGHTが出演する「チョコモナカジャンボ」の新TVCM『ジャンボファクトリー』篇が、2026年3月30日からオンエアされることがわかった。 ■製造工程を見学し、美味しさの秘密が明らかとなるCMに！ 新TVCMでは、小さくなったSUPER EIGHTがモナカでできた工場「ジャンボファクトリー」のベルトコンベアに乗り、「チョコモナカジャンボ」ができるまでの工程を見学する。目