新潟アルビレックスBBは、新潟県長岡市内のアオーレ長岡で岐阜と対戦し、82―49で快勝した。SFドミニク・モリソン（36）が第4Qに3連続3点シュートを含む4連続得点を挙げるなど両軍最多の16点をマーク。頼れる男がコートで躍動し、勝利に大きく貢献した。攻守がかみ合って大勝を決め、前日の敗戦を払拭した。鵜沢潤監督は「特別に修正したところはなかったが、40分間、いいディフェンスができた。昨日の悔しさを選手が表現して