SVリーグ8位の東レ静岡は9位のV北海道に逆転負けを喫して今季初の3連勝を逃し、目標にしてきた上位6チームに権利が与えられるチャンピオンシップ（CS）進出も2年連続で消滅した。風の便りなのか。第2セットの最中に6位の広島Tが10位VC長野に快勝。この瞬間にCS進出は絶たれた。不思議なもので、前日の劇勝の余韻が残っていたような好内容の第1セットから一転、第2セットは10―10から突然“ガス欠”のように崩れた。MB李は「（