メタルダンスユニット「BABYMETAL」がパーソナリティーを務めるTOKYOFM「BABYMETALのメタラジ！」の音楽フェスが29日、都内で行われた。女性4人組「新しい学校のリーダーズ」が圧巻の表現力で会場を盛り上げ、「マキシマムザホルモン」もナヲ（50）が「年齢も男も女も関係ないですから！」と熱く観客を鼓舞。最後はBABYMETALを含む女性出演者全員で「ギミチョコ！！」をコラボ。集まった7500人を熱狂させた。