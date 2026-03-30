米大リーグ、アスレチックス戦の4回、メジャー初本塁打を放つブルージェイズ・岡本和真＝29日、トロント（共同）【トロント共同】米大リーグ、ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が29日、トロントでのアスレチックス戦の四回にメジャー初本塁打を放った。「5番・三塁」で出場し、第2打席に右中間へソロを運んだ。奈良・智弁学園高から2015年にドラフト1位でプロ野球巨人に入団。18年にレギュラーに定着し、本塁打王を3度、