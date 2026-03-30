元宝塚歌劇団・星組の娘役スターで活躍した有沙瞳が６月３日にシングル「さよならは黄昏に」で歌手デビューすることが発表された。２０１２年に宝塚歌劇団に９８期生として入団。１６年に雪組から星組に組替えし２１年に「ロミオとジュリエット」で乳母役、２３年「１７８９―バスティーユの恋人たち―」でマリー・アントワネット役を演じた有沙。同年８月に宝塚歌劇団を退団してから舞台などで活躍してきた。２０２５年に日