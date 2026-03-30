ＳｉｘＴＯＮＥＳが２９日、横浜アリーナでデビュー６周年を記念した全国アリーナツアー「ＭＩＬＥＳｉｘＴＯＮＥＳ」（全１１都市５０公演）の神奈川公演最終日を迎えた。今秋にグループ初のスタジアムツアー開催をサプライズ発表した。メンバーの主なコメントは以下の通り。▼京本大我「アリーナということでファンの皆さんとの距離が近い分、一公演ごとがより濃く、過ごせているなという実感があります。この場所ではこの