ＳｉｘＴＯＮＥＳが２９日、横浜アリーナでデビュー６周年を記念した全国アリーナツアー「ＭＩＬＥＳｉｘＴＯＮＥＳ」（全１１都市５０公演）の神奈川公演最終日を迎え、今秋に自身初のスタジアムツアー開催をサプライズ発表した。２０２０年のデビュー曲「ＩｍｉｔａｔｉｏｎＲａｉｎ」の前奏が流れると、ド派手なゴールド衣装姿の６人が登場。火花を散らしながら六角形のゴンドラが高さ８メートルまで上がり、同曲を熱唱し