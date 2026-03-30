４人組女性ダンス＆ボーカルユニット・新しい学校のリーダーズが２９日、東京ガーデンシアターで「ＴＯＫＹＯＦＭ開局５５周年記念ＢＡＢＹＭＥＴＡＬのメタラジ！ＦＥＳ」に出演した。同局で放送されている「ＢＡＢＹＭＥＴＡＬ」の冠ラジオ番組「ＢＡＢＹＭＥＴＡＬのメタラジ！」（土曜・後７：３０）の初イベント。「ＢＡＢＹ―」と「マキシマムザホルモン」対バン形式でライブを行った。トップバッターとして登