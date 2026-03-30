女性３人組メタルダンスユニット・ＢＡＢＹＭＥＴＡＬが２９日、東京ガーデンシアターで「ＴＯＫＹＯＦＭ開局５５周年記念ＢＡＢＹＭＥＴＡＬのメタラジ！ＦＥＳ」を開催した。同局で放送されている３人の冠ラジオ番組「ＢＡＢＹＭＥＴＡＬのメタラジ！」（土曜・後７：３０）の初イベント。世界で活躍を続ける「新しい学校のリーダーズ」と「マキシマムザホルモン」と対バン形式でライブを行った。トリで登場した３