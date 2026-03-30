元宝塚歌劇団で女優の有沙瞳が、６月３日に日本クラウンから歌手デビューすることが決まった。曲のタイトルは「さよならは黄昏に」で、テンポの良いメロディに乗せた歌謡曲仕立て。愛する人との別れを予感した女性が、相手の言葉をさえぎり夕刻の人波に姿を消すという世界観を表現した。歌手デビュー決定に際し有沙は「幼い頃に憧れていた、演歌・歌謡歌手としてデビューさせて頂けることを大変うれしく思っております」とコ