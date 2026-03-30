元宝塚歌劇団・星組の娘役スター・有沙瞳（32）が、演歌・歌謡歌手としてソロデビューすることが30日、発表された。デビュー曲「さよならは黄昏に」を、6月3日にCDリリースする。【画像】元宝塚トップスター礼真琴、「ベティちゃん」役に有沙は、宝塚で数々のヒロインを務め、2023年8月に退団。その後、舞台を中心に活躍する。一方、2025年の日本クラウンオーディションで「ニッポン放送賞」を受賞し、舞台・ミュージカル俳優