宝塚歌劇団の元娘役スター・有沙瞳(ありさ、ひとみ、32)が6月3日に「さよならは黄昏に」で歌手デビューする。愛する人との別れを予感した女性が、相手の言葉をさえぎって夕刻の人波に姿を消すというストーリー。ノリの良いメロディーに乗せた歌謡曲に仕上がった。有沙は「幼い頃に憧れていた、演歌・歌謡歌手としてデビューさせて頂けることを大変うれしく思っております」とデビューする喜びを明かした。そして「私は今まで宝塚歌