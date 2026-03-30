メタルダンスユニットBABYMETAL（ベビーメタル）が29日、東京ガーデンシアターで「TOKYO FM開局55周年記念BABYMETALのメタラジ！FES」を開催した。パーソナリティーを務めるTOKYO FM「BABYMETALのメタラジ！」（土曜午後7時30分）初の番組イベント。マキシマムザホルモンと新しい学校のリーダーズも出演し、7500人を熱狂させた。マキシマムザホルモンのナヲ（50）は「普段、私は荒々しい男たちと一緒に、男の中に女が1人