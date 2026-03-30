舞台『キングダム』の続編となる舞台『キングダムII-継承-』が8月〜9月に東京建物Brillia HALL、9月に大阪・新歌舞伎座、10月に福岡・博多座にて上演されることが発表された。秦軍の大将軍・王騎が戦いの中で壮絶な死を遂げる物語を描く。主演・信役は三浦宏規と高野洸が、王騎役は山口祐一郎が初演に引き続き務める。【写真】高再現度！再び舞台『キングダム』で信を演じる役衣装の高野洸、三浦宏規本作は、『週刊ヤングジャ