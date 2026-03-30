1·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿SixTONES¤¬29Æü¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ÖMILESixTONES¡×¤Î²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥ÊºÇ½ªÆü¸ø±é¤ò¹Ô¤¤¡¢¥°¥ë¡¼¥×½é¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£º£½©¡¢SMAP¤äSUPER EIGHT¤Ê¤É»öÌ³½ê¤ÎÂçÀèÇÚ¤¿¤Á¤âÎ©¤Ã¤Æ¤­¤¿Åìµþ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¢Âçºå¡¦¥ä¥ó¥Þ¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄ¹µï¡¢¿ÀÆàÀî¡¦Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î3²ñ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£°Ê²¼¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¥³¥á¥ó¥È¡£¡þ¡þ¡þ¢¦¥¸¥§¥·¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¼«ÂÎ¡¢¤Þ¤¿50¸ø±é¤È¤¤¤¦¸ø±é¿ô¤â