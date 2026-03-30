◆米大リーグブルワーズ―ホワイトソックス（２９日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が２９日（日本時間３０日）、敵地・ホワイトソックス戦に「２番・一塁」でスタメン出場し、３試合連続となる本塁打を放った。４―２で迎えた２回２死走者なしの２打席目に右翼フェンスをギリギリ越えるソロを放ち、ガッツポーズを見せた。初回無死一塁の１