ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が29日（日本時間30日）、敵地ブルワーズ戦で「2番・一塁」で先発出場。開幕3戦連発を放った。初回の第1打席は無死一塁で迎え、冷静にボールを見極めて四球だった。2回2死無走者で迎えた第2打席、フルカウントから内角低めのカットボールをうまく腕を折りたたんで、すくい上げた。打球は右翼後方へと高々と上がり、右翼手がフェンス手前でジャンプ。グラブの先に当たったが、そのまま