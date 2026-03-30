パキスタンのダール副首相は29日、アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議を「近日中にパキスタンで開催する」と表明しました。パキスタンダール副首相兼外相「（アメリカとイランの）有意義な協議を近日中に開催できることを光栄に思う」パキスタンのダール副首相兼外相は29日、ビデオ声明を発表し、「アメリカとイランによる有意義な協議を近日中にパキスタンで開催する」と明らかにしました。「アメリカとイランの双方が、仲
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