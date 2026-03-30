◆米大リーグカブス―ナショナルズ（２９日・米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブスの今永昇太投手（３２）が、本拠のナショナルズ戦でメジャー３年目をスタートさせた。１、２番打者をスプリットで連続三振に仕留めたが、ハウス、ライルに連続安打され、５番のウィーマーに低めのシンカーを左中間スタンドに叩き込まれる苦しいスタートとなった。デビュー１年目は１５勝をマークしたものの昨季は３１本の本塁打を