◆米大リーグブルージェイズーアスレチックス（２９日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２９日（日本時間３０日）、アスレチックス戦でメジャー初アーチを放った。「５番・三塁」でスタメン出場。４回に先頭で回った第２打席で、相手マウンド右腕モラレスから右中間へアーチを描いた。会心の一発だった。１ボールからの２球目。９６・４マイル（約１５５・１キロ）の真ん中