「ビオトープ（BIOTOP）」が、パリ発のファッション＆カルチャー誌「スタディ（Study）」とのコラボレーションTシャツを発売する。現在公式オンラインストアで予約を受け付けており、4月10日からビオトープ各店と公式オンラインストア、ADAM ET ROPÉ FEMMEの取扱店で販売する。【画像をもっと見る】コラボでは、スタディvol.10〜12に掲載されたヴィジュアルをあしらった計5デザインを揃える。Vol.10からは写真家ロー・エ