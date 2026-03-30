◇ア・リーグブルージェイズ―アスレチックス（2026年3月29日トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が29日（日本時間30日）、本拠でのアスレチックス戦に「5番・三塁」で先発出場。4回の第2打席でメジャー1号本塁打を放った。2回先頭の第1打席はアスレチックス先発右腕のモラレスに2球で2ストライクと追い込まれ、3球目のスライダーにタイミングがずれて右飛に倒れた。3点リードの4回先頭で迎えた第2打席。1ボ