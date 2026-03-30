サッカー国際親善試合は28日に各地で行われ、W杯北中米大会1次リーグで日本と対戦するチュニジアはカナダ・トロントでハイチと対戦し1―0で勝った。1月就任のラムシ監督が初陣で勝利。年代別ドイツ代表歴があり、父の出身国であるチュニジアへの代表変更を認められたウニオン・ベルリンのMFケディラが初出場で後半28分までプレーした。韓国は英ミルトンキーンズでコートジボワールに0―4で敗戦。米国はホームでベルギーに2―5