世界フィギュアのエキシビションで観客に手を振る坂本花織＝29日、プラハ（ゲッティ＝共同）【プラハ共同】世界フィギュアのエキシビションが29日、プラハで行われ、引退試合を4度目の優勝で飾った女子の坂本花織は「最高の結果で終われた。思い残すことはない」と万感の思いを込めて伸びやかに舞った。フィナーレでは男子3連覇のイリア・マリニンに導かれてリンク中央に立った。五輪メダリストのアシュリー・ワグナーさん（と