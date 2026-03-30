【プラハ共同】フィギュアスケートの世界選手権のエキシビションが29日、プラハで行われ、引退試合を4度目の優勝で飾った女子の坂本花織は「最高の結果で終われた。思い残すことはない」と万感の思いを込めて伸びやかに舞った。