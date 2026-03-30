東京消防庁によりますと、きょう（30日）午前1時半前、東京・文京区湯島にある3階建ての雑居ビルで火事がありました。3階の20平方メートルが燃えていて、現在も延焼中です。男性1人が救助され病院に搬送されましたが、意識不明の重体だということです。さらに、もう1人が逃げ遅れているという情報もあり、確認を急いでいます。現場は、東京メトロ千代田線・湯島駅から北東に100メートルほどの飲食店などが建ち並ぶ地域です。